Месси расписался на спине фаната, выбежавшего на поле (фото)

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси расписался на спине болельщика во время контрольной игры с Ямайкой (3:0).

Личный фан 35-летнего аргентинца с голым торсом выбежал на поле, чтобы пожать руку футболисту. Неожиданно Месси решил расписаться ему на спине.

После этого работники стадиона увели нарушителя с поля.

Как известно, в этом матче Месси оформил дубль.

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