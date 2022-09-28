Месси расписался на спине фаната, выбежавшего на поле (фото)

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Месси расписался на спине фаната, выбежавшего на поле (фото)

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси расписался на спине болельщика во время контрольной игры с Ямайкой (3:0).

Личный фан 35-летнего аргентинца с голым торсом выбежал на поле, чтобы пожать руку футболисту. Неожиданно Месси решил расписаться ему на спине.

После этого работники стадиона увели нарушителя с поля.

Как известно, в этом матче Месси оформил дубль. 

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