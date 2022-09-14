Месси пытался уладить конфликт Неймара и Мбаппе

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси пытался помочь уладить конфликт между форвардами бразильцем Неймаром и французом Килианом Мбаппе, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, аргентинец взял на себя роль посредника. Стоит отметить, что Месси обычно не проявляет себя в раздевалке, но в этот раз вмешался в ситуацию.

Ранее сообщалось, что отношения между Неймаром и Мбаппе по-прежнему остаются натянутыми, несмотря на публичные заявления о примирении.

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