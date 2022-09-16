Месси прокомментировал решение Федерера завершить карьеру

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Месси прокомментировал решение Федерера завершить карьеру

Фото: твиттер АТP/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси не оставил без внимания решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

По словам звездного аргентинца, Роджер является примером для любого спортсмена.

"Этот человек - гений, единственный в истории тенниса и пример для любого спортсмена. Всего наилучшего в новом этапе, нам будет не хватать вас на корте, доставляющего нам удовольствие", — написал Месси в социальной сети.

Федерер 20 раз выигрывал турниры "Большого шлема", всего на его счету 103 выигранных турнира ATP. 

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