Месси прокомментировал решение Федерера завершить карьеру

Фото: твиттер АТP/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси не оставил без внимания решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

По словам звездного аргентинца, Роджер является примером для любого спортсмена.

"Этот человек - гений, единственный в истории тенниса и пример для любого спортсмена. Всего наилучшего в новом этапе, нам будет не хватать вас на корте, доставляющего нам удовольствие", — написал Месси в социальной сети.

Федерер 20 раз выигрывал турниры "Большого шлема", всего на его счету 103 выигранных турнира ATP.

Не пропустите: Победы "Реала", "Ман Сити" и ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 14 сентября. | https://dailysports.net