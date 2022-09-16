Месси прокомментировал решение Федерера завершить карьеру
Фото: твиттер АТP/Автор неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси не оставил без внимания решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.
По словам звездного аргентинца, Роджер является примером для любого спортсмена.
"Этот человек - гений, единственный в истории тенниса и пример для любого спортсмена. Всего наилучшего в новом этапе, нам будет не хватать вас на корте, доставляющего нам удовольствие", — написал Месси в социальной сети.
Федерер 20 раз выигрывал турниры "Большого шлема", всего на его счету 103 выигранных турнира ATP.
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|Страсбур
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|Анжер
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|Нант
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|Дижон
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