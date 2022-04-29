Месси продемонстрировал невероятную точность на тренировке (видео)

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси продемонстрировал невероятную точность на тренировке.

Футболист три раза подряд отправил мяч ногой в корзину с дальнего расстояния.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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