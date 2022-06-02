Месси признан лучшим игроком матча за Суперкубок мира

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча Финалиссимы против сборной Италии (3:0).

В этой игре нападающий южноамериканцев отдал две голевые передачи.

Финалиссима проводилась впервые в истории. В ней сыграли победитель чемпионата Европы и победитель Кубка Америки.

Для Месси этот трофей стал 40-м в карьере.

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