Месси признан лучшим игроком матча за Суперкубок мира

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Месси признан лучшим игроком матча за Суперкубок мира

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча Финалиссимы против сборной Италии (3:0).

В этой игре нападающий южноамериканцев отдал две голевые передачи.

Финалиссима проводилась впервые в истории. В ней сыграли победитель чемпионата Европы и победитель Кубка Америки. 

Для Месси этот трофей стал 40-м в карьере.

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