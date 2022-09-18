Месси принес ПСЖ победу над "Лионом"

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Месси принес ПСЖ победу над "Лионом"

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Лион" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Лионель Месси.

ПСЖ, набрав 22 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 13 очками остался на шестой позиции.

"Лион" – ПСЖ - 0:1 (0:1)
Гол: Месси, 5 - 0:1

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Тете (Шерки, 75), Толиссо (Лепенан, 46), Какре (Рен-Аделаид, 75), Ляказетт, Дембеле, Токо-Экамби (Барколя, 87).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш, Верратти (Мукиеле, 64), Фабиан Руис (Витинья, 57), Месси, Неймар (Солер, 86), Мбаппе.

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