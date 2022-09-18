Месси принес ПСЖ победу над "Лионом"
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Испании "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Лион" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале встречи забил Лионель Месси.
ПСЖ, набрав 22 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 13 очками остался на шестой позиции.
"Лион" – ПСЖ - 0:1 (0:1)
Гол: Месси, 5 - 0:1
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Тете (Шерки, 75), Толиссо (Лепенан, 46), Какре (Рен-Аделаид, 75), Ляказетт, Дембеле, Токо-Экамби (Барколя, 87).
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш, Верратти (Мукиеле, 64), Фабиан Руис (Витинья, 57), Месси, Неймар (Солер, 86), Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13