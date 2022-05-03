Месси пригрозил ПСЖ, если клуб купит Роналду

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Месси пригрозил ПСЖ, если клуб купит Роналду

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси выступает против перехода в клуб португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, аргентинец пригрозил ПСЖ уходом в случае подписания португальца. При этом Роналду не прочь играть вместе с Месси.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел 31 матч, забил девять голов и отдал 13 результативных передач. На счету 37-летнего Роналду 24 забитых мяча и три голевые передачи в 38 поединках.

Не пропустите: Месси рассматривает два варианта в случае ухода из ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Да, теперь судьбу гелевой прошмандовки будет решать... Месси... А-ха-ха-ха..

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