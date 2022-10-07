Месси пожаловался на внимание к своей персоне

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси считает себя счастливым человеком.

При этом звездный футболист признался, что ему иногда хотелось быть менее узнаваемым.

"Быть Месси – значит кое-что терять. Я скучаю по этим вещам, мои дети страдают, потому что мы многое себе запрещаем. Было бы здорово иметь возможность уединиться с семьей, оставаться незамеченным. Когда нам это удается, мы выбираемся на семейные прогулки.

Я очень счастливый человек. Слава богу, мне посчастливилось заниматься тем, о чем я мечтал с детства. У меня замечательная семья и друзья, это самое главное", – сказал аргентинец.