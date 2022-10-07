Месси пожаловался на внимание к своей персоне
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Форвард "ПСЖ" Лионель Месси считает себя счастливым человеком.
При этом звездный футболист признался, что ему иногда хотелось быть менее узнаваемым.
"Быть Месси – значит кое-что терять. Я скучаю по этим вещам, мои дети страдают, потому что мы многое себе запрещаем. Было бы здорово иметь возможность уединиться с семьей, оставаться незамеченным. Когда нам это удается, мы выбираемся на семейные прогулки.
Я очень счастливый человек. Слава богу, мне посчастливилось заниматься тем, о чем я мечтал с детства. У меня замечательная семья и друзья, это самое главное", – сказал аргентинец.
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|Ренн
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|Лилль
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|Лион
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|Монпелье
|28
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|Монако
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|15
|Метц
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|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
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|Тулуза
|28
|13