Месси попал в сборную сезона по версии WhoScored. Роналду - нет

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Месси попал в сборную сезона по версии WhoScored. Роналду - нет

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную топ-5 европейских чемпионатов по итогам сезона.

Футболисты попали в состав команд на основе средних оценок за матчи. Стоит отметить, что в команду попал нападающий ПСЖ Лионель Месси, но при этом в составе не оказалось форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Состав сборной сезона по версии WhoScored выглядит так:

вратарь: Майк Меньян ("Милан", оценка 6,92).

защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", 7,51), Нико Шлоттербек ("Фрайбург", 7,39), Жоэль Матип ("Ливерпуль", 7,35), Жоау Канселу ("Манчестер Сити", 7,43).

полузащитники: Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг", 7,64), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", 7,64).

нападающие: Лионель Месси (ПСЖ, 7,77), Килиан Мбаппе (ПСЖ, 8,04), Роберт Левандовски ("Бавария", 7,89), Карим Бензема ("Реал", 7,69).

Не пропустите: Месси отреагировал на решение Мбаппе остаться в ПСЖ. | https://dailysports.net
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