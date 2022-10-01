Месси помог ПСЖ обыграть "Ниццу"
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Ниццу" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. У гостей отличился Гаэтан Лаборд.
ПСЖ, набрав 25 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 8 очками осталась на 13-й позиции.
ПСЖ – "Ницца" - 2:1 (1:0)
Голы: Месси, 28 - 1:0, Лаборд, 47 - 1:1, Мбаппе, 83 - 2:1
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Мукиеле, Бернат (Мендеш, 59), Фабиан Руис (Саншеш, 72; Данилу Перейра, 88), Витинья, Месси (Сарабия, 88), Неймар, Экитик (Мбаппе, 59).
"Ницца": Шмейхель, Аталь (Лотомба, 76), Данте, Росарио, Вити, Бар, Баркли (Пепе, 62), Диоп, Рэмзи (Тюрам, 62), Лемина (Бека-Бека, 76), Лаборд (Делор, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13