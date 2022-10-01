Месси помог ПСЖ обыграть "Ниццу"

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Ниццу" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. У гостей отличился Гаэтан Лаборд.

ПСЖ, набрав 25 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 8 очками осталась на 13-й позиции.

ПСЖ – "Ницца" - 2:1 (1:0)

Голы: Месси, 28 - 1:0, Лаборд, 47 - 1:1, Мбаппе, 83 - 2:1

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Мукиеле, Бернат (Мендеш, 59), Фабиан Руис (Саншеш, 72; Данилу Перейра, 88), Витинья, Месси (Сарабия, 88), Неймар, Экитик (Мбаппе, 59).

"Ницца": Шмейхель, Аталь (Лотомба, 76), Данте, Росарио, Вити, Бар, Баркли (Пепе, 62), Диоп, Рэмзи (Тюрам, 62), Лемина (Бека-Бека, 76), Лаборд (Делор, 84).

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