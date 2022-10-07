Месси получил травму

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Месси получил травму

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси получил травму.

Звездный футболист травмировался в матче Лиги чемпионов с "Бенфикой" (1:1).

По данным источника, во втором тайме 35-летний игрок почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, из-за чего попросил замену.

Накануне у футболиста диагностировали контрактуру (ограничение движений) икроножной мышцы.  Несмотря на повреждение, Месси может появиться в матче с "Реймсом" в субботу.

Не пропустите: Появились подробности нового контракта "ПСЖ" для Месси. | https://dailysports.net
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