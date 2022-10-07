Месси получил травму
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Форвард сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси получил травму.
Звездный футболист травмировался в матче Лиги чемпионов с "Бенфикой" (1:1).
По данным источника, во втором тайме 35-летний игрок почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, из-за чего попросил замену.
Накануне у футболиста диагностировали контрактуру (ограничение движений) икроножной мышцы. Несмотря на повреждение, Месси может появиться в матче с "Реймсом" в субботу.
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