Месси получил роль в сериале
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси снялся в сериале, о чем сообщает Marca.
Источник уточняет, что аргентинец принял участие в съёмках латиноамериканского сериала под названием "Защитники".
Известно, что аргентинский форвард сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала.
Сцена с Месси должна выйти на экраны в 2023 году.
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