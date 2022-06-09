Месси получил роль в сериале

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси снялся в сериале, о чем сообщает Marca.

Источник уточняет, что аргентинец принял участие в съёмках латиноамериканского сериала под названием "Защитники".

Известно, что аргентинский форвард сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала.

Сцена с Месси должна выйти на экраны в 2023 году.

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