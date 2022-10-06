Месси побил свой же рекорд в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил 40 клубам в Лиге чемпионов.

Форвард отличился в матче 3-го тура группового этапа с "Бенфикой" (1:1) и улучшил собственный рекорд. Ближайшим преследователем является нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который забивал в ворота 38 клубов.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 13 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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