Месси отреагировал на решение Мбаппе остаться в ПСЖ

Теги псжлионель мессикилиан мбаппе

Месси отреагировал на решение Мбаппе остаться в ПСЖ

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси остался доволен тем, что его одноклубник форвард Килиан Мбаппе принял решение остаться в парижском клубе, сообщает Marca.

По сведениям источника, аргентинец полагает, что с Мбаппе в составе у ПСЖ больше шансов выиграть Лигу чемпионов. Кроме того, Месси рад тому, что на какое-то время его имя стало реже упоминаться в прессе.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Ди Мария рассказал, чего не хватает Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин радикально сменил имидж (фото)

Кокорин радикально сменил имидж (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов