Месси отреагировал на решение Мбаппе остаться в ПСЖ

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси остался доволен тем, что его одноклубник форвард Килиан Мбаппе принял решение остаться в парижском клубе, сообщает Marca.

По сведениям источника, аргентинец полагает, что с Мбаппе в составе у ПСЖ больше шансов выиграть Лигу чемпионов. Кроме того, Месси рад тому, что на какое-то время его имя стало реже упоминаться в прессе.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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