Месси отреагировал на переход Суареса в "Насьональ"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси обратился к уругвайскому форварду Луису Суаресу, который перешел в "Насьональ".

"Желаю тебе всего наилучшего в новом этапе карьере. Я понимаю, как важно для тебя вернуться домой, в свою страну, после стольких лет выступлений в Европе, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Теперь я плотно следить за "Насьоналем". Ты знаешь, что я тебя очень люблю. Надеюсь, скоро увидимся", - приводит слова Месси пресс-служба "Насьоналя".

Напомним, что Месси и Суарес на протяжении многих лет вместе выступали за "Барселону".

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