Месси отреагировал на переход Суареса в "Насьональ"
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси обратился к уругвайскому форварду Луису Суаресу, который перешел в "Насьональ".
"Желаю тебе всего наилучшего в новом этапе карьере. Я понимаю, как важно для тебя вернуться домой, в свою страну, после стольких лет выступлений в Европе, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Теперь я плотно следить за "Насьоналем". Ты знаешь, что я тебя очень люблю. Надеюсь, скоро увидимся", - приводит слова Месси пресс-служба "Насьоналя".
Напомним, что Месси и Суарес на протяжении многих лет вместе выступали за "Барселону".
Не пропустите: Месси выиграл 41-й трофей в карьере. Больше только у одного игрока. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Лестер" назвал "Ньюкаслу" огромную цену на Мэддисона
-
"Манчестер Сити" и "Ювентус" могут обменяться полузащитниками
-
"Ювентус" нацелился на лидера "Лацио"
-
"Барселона" мечтает вернуть Месси
-
Нападающий "Манчестер Сити" перейдет в "Сан-Паулу"
-
"Вердер" обыграл клуб 4-й лиги в Кубке Германии
-
"Ювентус" вступил в борьбу за лидера "Лиона"
-
"Локомотив" продал полузащитника Бека-Бека в Лигу 1
-
Легенда "Баварии" высказался о возможном переходе Роналду
-
"Реал" продал Майораля в другой клуб Ла Лиги
-
Месси отреагировал на переход Суареса в "Насьональ"
-
"Челси" может перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"
-
Фабрегас перешел в скромный итальянский клуб
-
Теллес может покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Роналду уехал со стадиона до окончания матча "МЮ" - "Райо Вальекано"
-
Санчес получит миллионы от "Интера" за разрыв контракта
-
"Ливерпуль" - "Страсбур" - 0:3 (видеообзор)
-
"Марсель" - "Милан" - 0:2 (видеообзор)
-
Месси выиграл 41-й трофей в карьере. Больше только у одного игрока
-
Определился чемпион Европы в женском футболе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13