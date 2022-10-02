Месси оторвался от Роналду по интересному показателю

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси забил больше голов со штрафных, чем нападающий "МЮ" Криштиану Роналду.

Вчера аргентинец отличился голом со стандарта в матче против "Ниццы" (2:1) в Лиге 1. Для него это 60-й гол прямым ударом со штрафного.

Таким образом, Месси уже на 2 мяча оторвался от Роналду по этому показателю.

Интересно, что последний раз португалец забивал прямым ударом в апреле в игре против "Норвича" (3:2).

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