Месси оценил свой первый сезон в ПСЖ

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Месси оценил свой первый сезон в ПСЖ

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о первом сезоне за французский клуб.

"В ПСЖ для меня многое произошло впервые. Я помню свой первым матч против "Реймса". В тот день я впервые сыграл на "Парк де Пренс" и это были сильные впечатления. Затем я впервые забил в Лиге 1. Это случилось в матче с "Нантом". Также я открыл для себя ПСЖ. У меня много эмоций от первого сезона в ПСЖ", - приводит слова Месси официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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