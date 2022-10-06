Месси оценил шансы сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его команда не является фаворитом чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

"Я уже считаю дни до старта чемпионата мира. С нетерпением жду начала турнира. Хочется, чтобы он начался поскорее. Нас ждут сложные матчи. На чемпионатах мира не всегда побеждают фавориты. Не знаю, можно ли назвать сборную Аргентины фаворитом турнира. Исторически это так, но есть команды, у которых больше шансов на победу", - приводит слова Месси Star+.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет в одной группе со сборными Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

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