Месси обошел достижение Роналду по забитым мячам
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси обошел форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по числу голов без учета пенальти.
Аргентинец отличился в матче 8-го тура Лиги 1 с "Лионом" (1:0) и на его счету стало 672 гол с игры. У Роналду - 671 гол.
При этом 37-летний Роналду по-прежнему опережает 35-летнего Месси по общему числу голов - 816 против 774. Но португалец провел на 146 матчей больше (1130 против 984).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18