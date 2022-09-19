Месси обошел достижение Роналду по забитым мячам

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси обошел форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по числу голов без учета пенальти.

Аргентинец отличился в матче 8-го тура Лиги 1 с "Лионом" (1:0) и на его счету стало 672 гол с игры. У Роналду - 671 гол.

При этом 37-летний Роналду по-прежнему опережает 35-летнего Месси по общему числу голов - 816 против 774. Но португалец провел на 146 матчей больше (1130 против 984).

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