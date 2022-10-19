Месси неожиданно возглавил список кандидатов на "Золотой мяч"-2023

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

35-летний форвард "ПСЖ" Лионель Месси возглавил список фаворитов на "Золотой мяч" в 2023 году по версии первого прогноза популярного издания Goal.

По данным издания, на награду в следующем году вряд ли сможет повлиять ЧМ-2022, так как он пройдет в середине сезона-2022/2023 и о нем успеют подзабыть.

Список кандидатов:

10. Фил Фоден ("Манчестер Сити").

9. Мохамед Салах ("Ливерпуль").

8. Карим Бензема ("Реал" Мадрид).

7. Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити").

6. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид).

5. Роберт Левандовски ("Барселона").

4. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ).

2. Неймар (ПСЖ).

1. Лионель Месси (ПСЖ).

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