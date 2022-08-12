Месси не попал в список претендентов на "Золотой мяч"

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Месси не попал в список претендентов на "Золотой мяч"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси не попал в число претендентов на "Золотой мяч".

Журнал France Football не включил футболиста в список из 30 номинантов. Подобное произошло с ним впервые с 2005 года.

Стоит отметить, что 35-летний Месси является действующим обладателем "Золотого мяча".

Не пропустите: Названы 30 претендентов на "Золотой мяч". | https://dailysports.net
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