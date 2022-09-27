Месси назвал условие для возвращения в "Барселону"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси может вернуться в "Барселону" лишь в том случае, если каталонский клуб покинет защитник Жерар Пике, сообщает журналист Марк Марба в своем твиттере.

По сведениям источника, отношения между футболистами очень испортились в последние годы и они уже давно не разговаривают. Ранее сообщалось, что 35-летний Пике может перейти в "Атлетико", так как не имеет желаемого количества игрового времени.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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