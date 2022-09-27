Месси назвал условие для возвращения в "Барселону"
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси может вернуться в "Барселону" лишь в том случае, если каталонский клуб покинет защитник Жерар Пике, сообщает журналист Марк Марба в своем твиттере.
По сведениям источника, отношения между футболистами очень испортились в последние годы и они уже давно не разговаривают. Ранее сообщалось, что 35-летний Пике может перейти в "Атлетико", так как не имеет желаемого количества игрового времени.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Названа причина отказа Бернарду Силвы перейти в "Барселону". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Определились полуфиналисты Лиги наций
-
Успех Испании, неудачи Украины и Португалии: результаты Лиги наций 27 сентября
-
Испания обыграла Португалию в решающем матче Лиги наций
-
Украина не смогла обыграть Шотландию в Лиге наций
-
Бразилия разгромила африканскую сборную в товарищеском матче
-
Украина U21 - Словакия U21 - 3:0 (видеообзор)
-
"Ньюкасл" хочет купить лидера "Лестера" в январе
-
Экс-звезда "Челси" завершил карьеру в 35 лет
-
Сборная Англии может остаться без главного тренера после ЧМ-2022
-
Экс-хавбек "Манчестер Сити" завершил карьеру в 32 года
-
Де Хеа может перейти в "Ювентус"
-
Месси назвал условие для возвращения в "Барселону"
-
Украина вышла в финальную стадию молодежного Евро-2023
-
"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Реала"
-
Шоу высказался о шквале критики в адрес Магуйара
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для основного защитника
-
Солари вернется в "Реал"
-
Стали известны цели "Барселоны" на нынешний сезон
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14