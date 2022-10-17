Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022

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Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выразил мнение, что сборные Франции и Бразилии являются главными фаворитами чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Претендентами на титул являются многие сборные. Это Бразилия, Франция, Германия, Испания, Англия. Возможно, я забыл упомянуть еще кого-то. Но если выбрать главных фаворитов, то это сборные Бразилии и Франции. У них сыгранные составы с выдающимися футболистами", - приводит слова Месси RMC Sport.

На ЧМ-2022 Аргентина сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией. Франция встретится с Австралией, Данией и Тунисом. Бразильцы сыграют с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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