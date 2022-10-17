Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выразил мнение, что сборные Франции и Бразилии являются главными фаворитами чемпионата мира-2022 в Катаре.
"Претендентами на титул являются многие сборные. Это Бразилия, Франция, Германия, Испания, Англия. Возможно, я забыл упомянуть еще кого-то. Но если выбрать главных фаворитов, то это сборные Бразилии и Франции. У них сыгранные составы с выдающимися футболистами", - приводит слова Месси RMC Sport.
На ЧМ-2022 Аргентина сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией. Франция встретится с Австралией, Данией и Тунисом. Бразильцы сыграют с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
Не пропустите: "Аякс" забил семь голов в матче чемпионата Нидерландов. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Лунин отреагировал на победу "Реала" над "Барселоной"
-
Роналду получил одну из худших оценок в составе "МЮ" за матч с "Ньюкаслом"
-
Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022
-
Мбаппе отреагировал на слухи о своем желании покинуть ПСЖ
-
"Ливерпуль" хочет купить основного хавбека "Барселоны"
-
Бензема вошел в топ-7 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги
-
Тен Хаг назвал причину замены Роналду в матче с "Ньюкаслом"
-
Салах обошел Джеррарда по числу голов за "Ливерпуль". Больше только у одного игрока
-
Хави назвал причину поражения "Барселоны" в матче с "Реалом"
-
Главные новости дня: 16 октября
-
Победа ПСЖ, неудачи "Марселя", "Лиона" и "Монако": результаты 11-го тура Лиги 1
-
ПСЖ с трудом победил конкурента по Лиге 1
-
"Милан" одержал тяжелую победу в Серии А
-
Феерии "Аякса" и ПСВ, поражение АЗ: результаты 10-го тура Эредивизии
-
"Бавария" – "Фрайбург" - 5:0 (видеообзор)
-
"Аякс" забил семь голов в матче чемпионата Нидерландов
-
Феерия "Баварии", крупные победы "Айнтрахта" и "Штутгарта": результаты 10-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" разгромила "Фрайбург" в матче Бундеслиги
-
"Эспаньол" одержал минимальную победу в Ла Лиге
-
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:0 (видеообзор)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3