Месси назвал главную цель ПСЖ в нынешнем сезоне

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Месси назвал главную цель ПСЖ в нынешнем сезоне

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что главной задачей его команды в нынешнем сезоне является победа в Лиге чемпионов.

"Наша цель - выиграть Лигу чемпионов. Все об этом знают. Наш клуб давно стремится стать победителем этого турнира. Вылет из Лиги чемпионов в прошлом сезоне стал болезненным ударом для нас из-за того, как именно это произошло. Мы провели два отличных матча с "Реалом", но проиграли из-за небольших деталей", - приводит слова Месси TUDN.

В этом сезоне ПСЖ в Лиге чемпионов обыграл "Ювентус" (2:1) и "Маккаби" Хайфа (3:1). В 3-м туре группового этапа французский клуб на выезде сыграет с "Бенфикой". Матч состоится 5 октября.

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