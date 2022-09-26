Месси назвал главную цель ПСЖ в нынешнем сезоне
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что главной задачей его команды в нынешнем сезоне является победа в Лиге чемпионов.
"Наша цель - выиграть Лигу чемпионов. Все об этом знают. Наш клуб давно стремится стать победителем этого турнира. Вылет из Лиги чемпионов в прошлом сезоне стал болезненным ударом для нас из-за того, как именно это произошло. Мы провели два отличных матча с "Реалом", но проиграли из-за небольших деталей", - приводит слова Месси TUDN.
В этом сезоне ПСЖ в Лиге чемпионов обыграл "Ювентус" (2:1) и "Маккаби" Хайфа (3:1). В 3-м туре группового этапа французский клуб на выезде сыграет с "Бенфикой". Матч состоится 5 октября.
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|1
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|3
|АЕК
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|6
|4
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|6
|8
|3
|Лион
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|8
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|1
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|6
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|Манчестер Юнайтед
|6
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|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
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|Олимпиакос Пирей
|6
|4
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|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
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|Группа H
|М
|О
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|Барселона
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|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
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|4
|Галатасарай
|6
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