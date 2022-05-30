Месси назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

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Месси назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заявил, что "Золотой мяч" должен получить французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема.

"У меня нет сомнений, что "Золотой мяч" должен достаться Бензема. Карим провел невероятный сезон и особенно проявил себя в Лиге чемпионов, блестяще сыграв во всех матчах", - приводит слова Месси Tyc Sports.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 46 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча, отдал 15 голевых передач, выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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