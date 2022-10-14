Месси может пропустить важный матч ПСЖ

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Месси может пропустить важный матч ПСЖ

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси еще не до конца восстановился после травмы голени, полученной по ходу встречи с "Бенфикой" в Лиге чемпионов.

Как сообщает издание L' Équipe, футболист может не рисковать своим здоровьем и не выйти на матч с "Марселем", который состоится в эти выходные.

Напомним, что аргентинец уже пропустил два матча своей команды.

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