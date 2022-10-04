Месси лидирует в Европе по важному показателю

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси занимает первое место среди всех футболистов в топ-5 европейских чемпионатах по числу созданных опасных моментов, сообщает статистический портал Opta.

По сведениям источника, в среднем за матч форвард создает 5,25 опасных моментов. В данную статистику входят голы, передачи партнерам, добивания и дриблинг. Второе место занимает нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. В топ-3 также входит нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 12 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

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