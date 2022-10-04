Месси лидирует в Европе по важному показателю
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси занимает первое место среди всех футболистов в топ-5 европейских чемпионатах по числу созданных опасных моментов, сообщает статистический портал Opta.
По сведениям источника, в среднем за матч форвард создает 5,25 опасных моментов. В данную статистику входят голы, передачи партнерам, добивания и дриблинг. Второе место занимает нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. В топ-3 также входит нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 12 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.
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|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13