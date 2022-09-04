Месси лидирует среди игроков топ-5 чемпионатов по важному показателю

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси занимает первое место по числу голевых передач среди всех игроков топ-5 чемпионатов в 2022 году.

В этом году аргентинец отдал 18 результативных передач. В последнем матче за ПСЖ форвард отдал два голевых паса на Килиана Мбаппе в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Нантом" (3:0).

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ семь матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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