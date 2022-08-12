Месси и Роналду не попали в список лучших игроков сезона по версии УЕФА
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Пресс-служба УЕФА на официальном сайте огласила список из 15 футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока прошлого сезона по версии организации.
Стоит отметить, что в список не попали нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси и форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
В топ-3 попали нападающий "Реала" Карим Бензема, его одноклубник вратарь Тибо Куртуа, а также полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне. Лучший игрок будет назван 25 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2022/2023.
Топ-15 лучших игроков сезона по версии УЕФА выглядит так:
1-3. Карим Бензема ("Реал").
1-3. Тибо Куртуа ("Реал").
1-3. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").
4. Роберт Левандовски ("Бавария"/"Барселона").
5. Лука Модрич ("Реал").
6. Садио Мане ("Ливерпуль"/"Бавария").
7. Мохамед Салах ("Ливерпуль").
8. Килиан Мбаппе (ПСЖ).
9. Винисиус Жуниор ("Реал").
10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").
11. Бернарду Силва ("Манчестер Сити").
12. Филип Костич ("Айнтрахт"/"Ювентус").
13. Лоренцо Пеллегрини ("Рома").
14. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль").
15. Фабиньо ("Ливерпуль").
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