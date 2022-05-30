Месси и Роналду не попали в сборную сезона по версии Goal

Теги карим бенземароберт левандовскитибо куртуамохамед салахдавид алаба

Месси и Роналду не попали в сборную сезона по версии Goal

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Портал Goal опубликовал символическую сборную сезона среди игроков из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Стоит отметить, что в команду не попали легендарные нападающие Лионель Месси (ПСЖ) и Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед").

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал").

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – "Ливерпуль"), Давид Алаба ("Реал"), Тео Эрнандес ("Милан").

Полузащитники: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Кевин де Брюйне, Родри (оба – "Манчестер Сити"), Рафаэл Леау ("Милан").

Нападающие: Карим Бензема ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Не пропустите: Легенда "Ливерпуля" ярко высказался о Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 30 мая

Главные новости дня: 30 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов