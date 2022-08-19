Месси и Неймар недовольны Мбаппе: названа причина

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Месси и Неймар недовольны Мбаппе: названа причина

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающие ПСЖ Лионель Месси и Неймар недовольны поведением одноклубника Килиана Мбаппе, сообщает Mirror.

По сведениям источника, латиноамериканцы раскритиковали француза за его слова об отборочном турнире к чемпионату мира в Южной Америке. Ранее Мбаппе заявил, что в Латинской Америке существует низкая конкуренция. После этих слов отношения между Месси, Неймаром и Мбаппе испортились.

Ранее сообщалось, что Мбаппе недоволен сформировавшейся группой аргентинцев в составе ПСЖ.

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