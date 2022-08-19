Месси и Неймар недовольны Мбаппе: названа причина
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающие ПСЖ Лионель Месси и Неймар недовольны поведением одноклубника Килиана Мбаппе, сообщает Mirror.
По сведениям источника, латиноамериканцы раскритиковали француза за его слова об отборочном турнире к чемпионату мира в Южной Америке. Ранее Мбаппе заявил, что в Латинской Америке существует низкая конкуренция. После этих слов отношения между Месси, Неймаром и Мбаппе испортились.
Ранее сообщалось, что Мбаппе недоволен сформировавшейся группой аргентинцев в составе ПСЖ.
Не пропустите: Икарди может перейти в турецкий топ-клуб. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Челси" предлагает за Обамеянга гораздо меньше требуемых 30 млн евро
-
Один из величайших: в "Боруссии" Дортмунд высказались о Роналду
-
Месси и Неймар недовольны Мбаппе: названа причина
-
"Интер" отклонил очередное крупное предложение ПСЖ по Шкриньяру
-
"Крылья Советов" упустили победу над "Факелом"
-
"Манчестер Юнайтед" предложит 100 млн евро за лидера "Аякса"
-
Лукаку посоветовал "Интеру" купить защитника "Челси"
-
Ндомбеле перешел в "Наполи"
-
"Тоттенхэм" предложил воспитанника "Реала" в обмен на Малиновского
-
"Аталанта" усилилась молодым французом
-
Тухель рассказал подробности своего конфликта с Конте
-
"Барселона" может подписать защитника "Атлетика" через год
-
Каземиро уже точно станет игроком "Манчестер Юнайтед"
-
Тренер "МЮ" рассказал, рассчитывает ли на Роналду
-
В "Адана Демирспор" рассказали, сколько ждут голов от Дзюбы
-
"Челси" купил 19-летнего хавбека "Интера", который не играл в Серии А
-
Дзюба успешно прошел медосмотр в "Адана Демирспор"
-
1
Мбаппе попросил убрать из "ПСЖ" "аргентинскую республику"
-
Анчелотти не хочет отпускать Каземиро в "МЮ"
-
Хавбек "Динамо" Моро может покинуть клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13