Месси хочет покинуть ПСЖ

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси хочет покинуть клуб по окончании сезона, сообщает журналист Мигель Бласкес в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист не собирается продлевать с клубом контракт, который истекает летом 2023 года. При этом парижане хотели бы сохранить игрока и подписать с ним новое соглашение. Ранее сообщалось, что аргентинца хочет вернуть "Барселона".

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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