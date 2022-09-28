Месси хочет покинуть ПСЖ

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Месси хочет покинуть ПСЖ

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси хочет покинуть клуб по окончании сезона, сообщает журналист Мигель Бласкес в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист не собирается продлевать с клубом контракт, который истекает летом 2023 года. При этом парижане хотели бы сохранить игрока и подписать с ним новое соглашение. Ранее сообщалось, что аргентинца хочет вернуть "Барселона".

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. 

Не пропустите: Месси вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории национальных сборных. | https://dailysports.net
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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знает даже Катя Авейру и мой кот Бадр!

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