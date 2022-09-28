Месси хочет покинуть ПСЖ
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси хочет покинуть клуб по окончании сезона, сообщает журналист Мигель Бласкес в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист не собирается продлевать с клубом контракт, который истекает летом 2023 года. При этом парижане хотели бы сохранить игрока и подписать с ним новое соглашение. Ранее сообщалось, что аргентинца хочет вернуть "Барселона".
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.
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|Страсбур
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|Нант
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|28
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|28
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