Месси боится пропустить чемпионат мира из-за травмы
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси боится пропустить чемпионат мира из-за травмы.
В частности, футболист опасается на фоне травм Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы.
"Этот чемпионат мира отличается от предыдущих, поскольку проводится в другое время. Турнир уже так близко, что любая мелочь может оставить тебя в стороне.
То, что произошло с Дибалой и Ди Марией, беспокоит на личном уровне, а когда видишь такие вещи, становится еще страшнее. Но это контрпродуктивно – выходить и играть, думая об этом", – сказал Месси в интервью DIRECTV Sports.
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