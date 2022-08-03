Мертенс отказал "Ювентусу" по необычной причине
Фото: твиттер Дриса Мертенса\Автор неизвестен
Бывший форварда "Наполи" Дрис Мертенс не собирается переходить в "Ювентус".
Туринский клуб был готов предложить ему 2-летний контракт с зарплатой пять миллионов евро в год.
В свою очередь 35-летний атакующий полузащитник отказал "Ювентуса" из уважения к своему бывшему клубу.
Мертенс играл за команду из Неаполя с 2013 года и этим летом покинул ее по истечении срока контракта. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 148 голов в 397 матчах за клуб.
Не пропустите: "Реал" заинтересован в молодом защитнике "Челси". | https://dailysports.net/
Комментарии
Лента новостей
-
Стало известно, почему сорвался трансфер Миранчука в "Торино"
-
Мертенс отказал "Ювентусу" по необычной причине
-
"Боруссия" может подписать Кавани
-
Тен Хаг раскритиковал Роналду за выходку в матче с "Райо Вальекано"
-
"Барселона" нацелилась на звезду "Манчестер Сити"
-
Ловрен может перебраться в чемпионат Турции
-
Защитник "Челси" Эмерсон переходит в "Лацио"
-
"Вест Хэм" покупает лидера "Лилля" за 35 миллионов
-
Моуринью отказался от услуг Клюйверта
-
Вейналдум подписал контракт с "Ромой"
-
Санчеш согласовал условия контракта с "ПСЖ"
-
Луис Суарес провел первый матч за "Насьональ" после возвращения
-
Роналду оскорбляли в твиттере чаще других футболистов АПЛ
-
Бывший тренер "Спартака" может возглавить "Палермо"
-
Депай может расторгнуть контракт с "Барселоной"
-
Погба решил отказаться от операции ради ЧМ-2022
-
Основатель команды "Сахалинец" блогер Литвин будет на год отстранен от футбола
-
"Динамо" покупает игрока сборной Израиля
-
"Барселона" сделала новое предложение по Иньиго Мартинесу
-
Лено стал игроком "Фулхэма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17