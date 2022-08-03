Мертенс отказал "Ювентусу" по необычной причине

Теги наполидрис мертенсювентус

Мертенс отказал "Ювентусу" по необычной причине

Фото: твиттер Дриса Мертенса\Автор неизвестен

Бывший форварда "Наполи" Дрис Мертенс не собирается переходить в "Ювентус".

Туринский клуб был готов предложить ему 2-летний контракт с зарплатой пять миллионов евро в год.

В свою очередь 35-летний атакующий полузащитник отказал "Ювентуса" из уважения к своему бывшему клубу.

Мертенс играл за команду из Неаполя с 2013 года и этим летом покинул ее по истечении срока контракта. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 148 голов в 397 матчах за клуб.

Не пропустите: "Реал" заинтересован в молодом защитнике "Челси". | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, почему сорвался трансфер Миранчука в "Торино"

Стало известно, почему сорвался трансфер Миранчука в "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов