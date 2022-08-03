Мертенс отказал "Ювентусу" по необычной причине

Фото: твиттер Дриса Мертенса\Автор неизвестен

Бывший форварда "Наполи" Дрис Мертенс не собирается переходить в "Ювентус".

Туринский клуб был готов предложить ему 2-летний контракт с зарплатой пять миллионов евро в год.

В свою очередь 35-летний атакующий полузащитник отказал "Ювентуса" из уважения к своему бывшему клубу.

Мертенс играл за команду из Неаполя с 2013 года и этим летом покинул ее по истечении срока контракта. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 148 голов в 397 матчах за клуб.

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