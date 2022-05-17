Мэр Мадрида назвал следующий клуб Мбаппе. Это не "Реал"

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда назвал следующий клуб французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе после встречи с владельцем парижан и эмиром Катара Хамадом бин Халифой Аль Тани.

"Он сказал мне, что Килиан перейдет в "Атлетико", - приводит слова чиновника As.

Отметим, что Хосе Луис является болельщиком "матрасников".

Контракт Мбаппе с парижанами истекает уже 30 июня.

Ранее сообщалось, что другой мадридский клуб, "Реал", уже закрыл подписание Килиана на правах свободного агента.

Также не пропустите: Клопп высказался о конкуренции с "Манчестер Сити" в АПЛ. | https://dailysports.net