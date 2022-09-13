Менди вынесли приговор по одному из обвинений в изнасиловании

Фото: твиттер Бенжамена Менди/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди признали невиновным по одному из обвинений в изнасиловании, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, такое решение вынес Королевский суд Честера. Футболист обвинялся в изнасиловании 19-летней девушки. При этом француз обвиняется еще в восьми случаях изнасилования.

28-летний Менди в последний раз выходил на поле в августа 2021 года. Его контракт с "Манчестер Сити" действует до лета 2023 года.

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