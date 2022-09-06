Менди не принял предложение нового контракта от "Челси"

Фото: инстаграм Эдуара Менди/Автор неизвестен

Вратарь "Челси" Эдуард Менди не принял предложение нового контракта от клуба.

Как сообщает Evening Standard, сенегальскому вратарю предлагают условия, которые хуже, чем у его дублёра Кепы Аррисабалаги.

27-летний испанец в настоящее время зарабатывает € 221 тыс в неделю, в то время как Менди предложили контракт на худших условиях.

30-летний Менди стал игроком "Челси" в сентябре 2020 года и уже провел 99 матчей за клуб.

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