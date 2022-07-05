Медина определился с будущим в ЦСКА

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Медина определился с будущим в ЦСКА

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина следующий сезон проведет в составе столичного клуба.

 По словам 25-летнего парагвайского футболиста, его не тревожит тот факт, что российские клубы не примут участие в еврокубках.

"Конечно, я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон, этим летом я никуда уходить не буду. Чувствую ли я себя в Москве безопасно? Да, конечно. Мне нравится этот город.

Я — профессионал своего дела, и моя задача — выкладываться на тренировках. Где выше уровень футбола – в МЛС или в РПЛ? Это абсолютно разные лиги", - сказал он.

Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Последним его клубом был "Нью-Йорк Сити".

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