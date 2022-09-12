Мбаппе жестко наехал на одноклубника из ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Появилась информация о ссоре между футболистами "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе и Ашрафом Хакими в перерыве одного из матчей прошлого сезона, сообщает Mirror.

По сведениям источника, Мбаппе был крайне недоволен тем, что Хакими не отдал ему передачу. Марокканец принес извинения французу, но тот все равно остался недоволен.

"Извинений недостаточно. Ты должен пасовать на меня", - заявил Мбаппе.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел семь матчей и забил девять голов. 23-летний Хакими забил два мяча и отдал две голевые передачи в девяти поединках.

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