Мбаппе жестко наехал на одноклубника из ПСЖ

Теги псжкилиан мбаппехакими ашраф

Мбаппе жестко наехал на одноклубника из ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Появилась информация о ссоре между футболистами "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе и Ашрафом Хакими в перерыве одного из матчей прошлого сезона, сообщает Mirror.

По сведениям источника, Мбаппе был крайне недоволен тем, что Хакими не отдал ему передачу. Марокканец принес извинения французу, но тот все равно остался недоволен.

"Извинений недостаточно. Ты должен пасовать на меня", - заявил Мбаппе.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел семь матчей и забил девять голов. 23-летний Хакими забил два мяча и отдал две голевые передачи в девяти поединках.

Не пропустите: Победы ПСЖ, "Монако" и "Марселя": результаты 7-го тура Лиги 1. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером

Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов