Мбаппе высказался о своей мечте играть за "Реал"
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о том, как отказал мадридскому "Реалу" и высказался о своей мечте играть в королевском клубе.
"На прошлой неделе я решил остаться. Сначала я сообщил об этом Флорентино Пересу, президенту "Реала", потому что я очень уважаю и его, и клуб.
Думаю, было важно сообщить об этом лично и сказать: "Я не перехожу". Все было отлично, потому что у нас хорошие отношения. После этого я сообщил «ПСЖ», что остаюсь и проведу в клубе чуть больше времени.
Мечта о "Реале"? Она никогда не будет в прошлом. Никогда не будет в прошлом. Но сейчас я подписал контракт с ПСЖ на три года. Никто не знает, что случится в будущем
Пока я перестаю думать о будущем и думаю только о настоящем. А настоящее – это новый контракт с ПСЖ на три года", - сказал французский форвард.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14