Мбаппе высказался о своей мечте играть за "Реал"

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о том, как отказал мадридскому "Реалу" и высказался о своей мечте играть в королевском клубе.

"На прошлой неделе я решил остаться. Сначала я сообщил об этом Флорентино Пересу, президенту "Реала", потому что я очень уважаю и его, и клуб.

Думаю, было важно сообщить об этом лично и сказать: "Я не перехожу". Все было отлично, потому что у нас хорошие отношения. После этого я сообщил «ПСЖ», что остаюсь и проведу в клубе чуть больше времени.

Мечта о "Реале"? Она никогда не будет в прошлом. Никогда не будет в прошлом. Но сейчас я подписал контракт с ПСЖ на три года. Никто не знает, что случится в будущем

Пока я перестаю думать о будущем и думаю только о настоящем. А настоящее – это новый контракт с ПСЖ на три года", - сказал французский форвард.

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