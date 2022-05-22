Мбаппе высказался о своем отказе перейти в "Реал"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал свое решение об отказе перейти в "Реал".

"Я искренне благодарен "Реалу" и президенту клуба Флорентино Пересу. Я понимаю, что мне очень повезло, ведь такой большой клуб хотел меня пригласить. Я понимаю их разочарование, но буду первым, кто будет болеть за "Реал" в финале Лиги чемпионов. Я счастлив, что продолжу играть во Франции, моей стране. Здесь я вырос и добился успеха. Здесь я смогу продолжить путь за мечтой", - написал Мбаппе в своем твиттере.

Напомним, что 23-летний Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года. По некоторым данным, форвард получит бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата француза вырастет до 100 миллионов евро в год.

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