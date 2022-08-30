Мбаппе встречается с 32-летней трансгендерной моделью
Фото: твиттер Киллиана Мбаппе/Автор неизвестен
Форвард сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе начал отношения с 32-летней трансгендерной моделью Инес Рау.
Как информирует Corriere dello Sport, пара сошлась несколько месяцев назад.
Первый раз футболиста и модель заметили вместе на Каннском кинофестивале в мае.
Интересно, что Рау и Мбаппе никак не комментируют слухи о своих отношениях.
Рау является первой трансгендерной моделью, которая попала на обложку мужского журнала Playboy.
Не пропустите: У голкипера "Челси" диагностировали рак. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"ПСЖ" хочет успеть купить полузащитника "Валенсии"
-
"Челси" все ближе к покупке хавбека сборной России
-
"Барселона" покупает защитника "Боруссии"
-
Мбаппе встречается с 32-летней трансгендерной моделью
-
Яремчук подписал контракт с бельгийским "Брюгге"
-
В "Динамо" ответили на слухи об уходе Луческу
-
Ромеро стал полноценным игроком "Тоттенхэма"
-
Трансфер Ачерби в "Интер" сорвался
-
"Реал" арендовал воспитанника "Барселоны"
-
"Эвертон" может подписать форварда "Челси"
-
С переходом Паредеса в "Ювентус" возникли проблемы
-
"Борнмут" уволил главного тренера после 0:9 от "Ливерпуля"
-
Пепе отказался от солидных денег, чтобы покинуть "Арсенал"
-
"Милан" подписал молодого таланта "Шальке"
-
"Бавария" надеется провернуть трансфер хавбека "Барселоны"
-
Друг Роналду ответил на слухи о переходе футболиста в "Наполи"
-
Главные новости дня: 29 августа
-
ПСЖ нацелился на защитника "Монако"
-
Конте рассказал, что нужно "Тоттенхэму" для борьбы за чемпионство в АПЛ
-
"Шахтер" на полгода потерял основного защитника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13