Мбаппе встречается с 32-летней трансгендерной моделью

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Мбаппе встречается с 32-летней трансгендерной моделью

Фото: твиттер Киллиана Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе начал отношения с 32-летней трансгендерной моделью Инес Рау.

Как информирует Corriere dello Sport, пара сошлась несколько месяцев назад.

Первый раз футболиста и модель заметили вместе на Каннском кинофестивале в мае.

Интересно, что Рау и Мбаппе никак не комментируют слухи о своих отношениях.

Рау является первой трансгендерной моделью, которая попала на обложку мужского журнала Playboy. 

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