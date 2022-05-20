Мбаппе все еще может остаться в ПСЖ
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Французский нападающий Килиан Мбаппе все еще не принял окончательного решения о своем будущем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сейчас форварда выбирает между мадридским "Реалом" и "Пари Сен-Жермен".
Отмечается, что сегодня он снова обсудит этот вопрос со своей семьей и окружением. На данный момент точно неизвестно, огласит ли Килиан свое решение в воскресенье, как планировалось изначально, или в целом в ближайшее время.
Сообщается, что "Реал" надеялся получить от Мбаппе подтверждение перехода еще в прошлый вторник, но француз попросил время на размышление.
Также не пропустите: Дарвин Нуньес отказал двум клубам АПЛ. | https://dailysports.net
главное
-
РПЛ официально выступила с заявлением по поводу спонсорского контракта с "Лигой ставок"
-
Марко Розе уволен из "Боруссии" Дортмунд
-
Официально: Дзагоев ушел из ЦСКА
-
Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ. У Килиана есть соглашение с "Реалом"
-
Стало известно, почему Погба отказался от сделки с "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым
-
Экс-футболист ЦСКА прокомментировал ухода Дзагоева из клуба
-
Анчелотти высказался о проблемах итальянского футбола
-
РПЛ официально выступила с заявлением по поводу спонсорского контракта с "Лигой ставок"
-
Клопп объявил об уходе Ориги
-
ПСЖ предложил Мбаппе 300 миллионов за продление контракта
-
Марко Розе уволен из "Боруссии" Дортмунд
-
Официально: Дзагоев ушел из ЦСКА
-
Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ. У Килиана есть соглашение с "Реалом"
-
Тухель очень доволен Канте
-
Пеллегрини поделился ожиданиями от матча с "Реалом" и оценил их перспективы в финале Лиги чемпионов
-
Стало известно, почему Погба отказался от сделки с "Манчестер Сити"
-
Олич поделился мнением о нынешней ситуации в ЦСКА
-
Дин Хендерсон может покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Тухель прокомментировал ничью с "Лестером"
-
Мбаппе все еще может остаться в ПСЖ
-
Дарвин Нуньес отказал двум клубам АПЛ
-
Пепе хочет покинуть "Арсенал"
-
Каррера высказался о возможном переходе Бакаева в "Зенит"
-
Бернардески покинет "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14