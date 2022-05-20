Мбаппе все еще может остаться в ПСЖ

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Французский нападающий Килиан Мбаппе все еще не принял окончательного решения о своем будущем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас форварда выбирает между мадридским "Реалом" и "Пари Сен-Жермен".

Отмечается, что сегодня он снова обсудит этот вопрос со своей семьей и окружением. На данный момент точно неизвестно, огласит ли Килиан свое решение в воскресенье, как планировалось изначально, или в целом в ближайшее время.

Сообщается, что "Реал" надеялся получить от Мбаппе подтверждение перехода еще в прошлый вторник, но француз попросил время на размышление.

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