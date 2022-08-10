Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе восстановился после травмы и уже приступил к тренировкам в общей группе.

Как пишет источник, 23-летний футболист пропустил матч 1-го тура чемпионата Франции с "Клермоном" (5:0) из-за проблем с приводящей мышцей.

Таким образом, форвард сборной Франции сможет принять участие в матче против "Монпелье", который состоится 13 августа.

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