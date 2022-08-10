Мбаппе восстановился после травмы
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе восстановился после травмы и уже приступил к тренировкам в общей группе.
Как пишет источник, 23-летний футболист пропустил матч 1-го тура чемпионата Франции с "Клермоном" (5:0) из-за проблем с приводящей мышцей.
Таким образом, форвард сборной Франции сможет принять участие в матче против "Монпелье", который состоится 13 августа.
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|6
|Реймс
|28
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|7
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|8
|Монпелье
|28
|40
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|Монако
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
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|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
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|Амьен
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|23
|20
|Тулуза
|28
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