Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров сборной Франции

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Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров сборной Франции

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе ворвался в десятку лучших бомбардиров сборной Франции.

Вчера 23-летний форвард забил гол в ворота Австрии в 5-м туре Лиги наций (2:0). Для него этот мяч стал 28-м за национальную команду.

В списке лучших бомбардиров сборной Франции форвард "ПСЖ" делит 10-е место с Юрием Джоркаеффым, у которого также 28 голов. 

Рекордсменом Франции по-прежнему остается легендарный Тьерри Анри (51 гол), на втором месте идет Оливье Жиру (49).

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