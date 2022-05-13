Мбаппе в ближайшее время должен объявить о своем будущем

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Будущее французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе близко к прояснению.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Реал Мадрид" сейчас более оптимистичен и уверен, чем когда-либо, что подписывает контракт с Мбаппе после новых позитивных контактов на этой неделе.

По информации источника, "Мадрид" ожидает, что Килиан Мбаппе объявит о своем решении в ближайшие дни, и абсолютно уверен, что он выбирает их.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает уже в конце нынешнего сезона.

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