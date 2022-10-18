Мбаппе установил впечатляющее достижение, связанное с "Золотым мячом"

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Мбаппе установил впечатляющее достижение, связанное с "Золотым мячом"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе в голосовании за "Золотой мяч"-2022 стал шестым.

Таким образом, форвард сборной Франции стал первым за 16 лет французом, который попал в топ-10 этого рейтинга 5 раз подряд.

В 2006 году такое удавалось Тьерри Анри. Он входил топ-10 "Золотого мяча" в 7-й раз кряду.

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