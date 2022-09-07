Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

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Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" (2:1) оформил дубль.

Таким образом, французский форвард забил в общей сложности 35 голов в главном еврокубковом турнире.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Мбаппе является самым молодым игроком, который достиг данной отметки. По состоянию на 6 сентября ему было 23 года и 260 дней.

Ранее рекорд принадлежал Лионелю Месси, который забил 35 голов в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет и 307 дней.

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