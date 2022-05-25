Мбаппе уговаривает хавбека "Монако" перейти в ПСЖ

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Мбаппе уговаривает хавбека "Монако" перейти в ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пытается убедить полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени перейти в парижский клуб, сообщает AS.

По сведениям источника, форвард парижан участвует в переговорах вместе с будущим спортивным директором Луишем Кампушем. Ранее сообщалось, что Тчуамени не хочет оставаться во Франции и принял решение перейти в "Реал". Сумма трансфера составит порядка 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Тчуамени провел за "Монако" 50 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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