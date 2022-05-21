Мбаппе сообщил "Реалу" решение по своему будущему

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принял решение остаться во французском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист позвонил президенту "Реала" Флорентину Пересу и сообщил о своем решении. Форвард продлит с ПСЖ контракт до лета 2025 года. По некоторым данным, парижский клуб заплатит игроку бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата Мбаппе увеличится до 100 миллионов в год.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 26 результативных передач.

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